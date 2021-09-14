Haiti'de başsavcı, Devlet Başkanı Moise'in suikastıyla ilgili Başbakan Henry'nin suçlanmasını istedi

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ın başsavcısı, yargıçtan, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikastıyla ilgili olarak Başbakan Ariel Henry'yi suçlamasını istedi.

Port-au-Prince Başsavcısı Bedford Claude, yetkililere, cumhurbaşkanını öldürmekle suçlanmasını istediği Başbakan Henry'nin ülkeyi terk etmesini engellemeleri talimatı verdi.

İddianamede "Henry'yi kovuşturmaya ve doğrudan iddianamesini istemeye yetecek kadar uzlaşmacı unsur var." ifadesine yer veren Claude, aynı gün Henry'den kendisiyle görüşmesini ve Moise suikastindeki kilit bir şüphelinin, cinayetten sadece birkaç saat sonra onu neden iki kez aradığını açıklamasını talep etti.

Claude, aramaların 7 Temmuz'da yerel saatle 04.03 ile 04.20'de yapıldığını ve delillerin, şüpheli Joseph Badio'nun o sırada Moise'nin evinin yakınında olduğunu gösterdiğini belirtti.

İki sayfalık iddianamede Claude, aramaların toplam yedi dakika sürdüğünü ve o sırada Henry'nin, Port-au-Prince'deki Hotel Montana'da olduğunu, ayrıca bir hükümet yetkilisinin geçen ay Twitter paylaşımında "Henry'nin kendisine Badio ile hiç konuşmadığını söylediğini" aktardı.

Olaya ilişkin Henry'nin sözcüsünden henüz bir yanıt gelmedi.

Port-au-Prince'ın Başsavcısı Bedford Claude, Başbakan Ariel Henry'yi, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşmeye çağırmıştı.

Başsavcı Claude'un Başbakan Henry'ye gönderdiği davette, Henry'nin soruşturmadaki baş şüphelilerden eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio ile Moise'nin öldürülmesinden 7 saat sonra yerel saatle 04.03 ve 04.20'de telefonda görüştüğünü belirtmişti.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Martine Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

First lady Moise tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin toplamda en az 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheler artmıştı.