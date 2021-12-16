Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı - Haberler
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Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Bölge basınında yer alan habere göre, salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

 Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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