Haiti'de 2 gazeteci çetelerce öldürüldü

Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi Haiti'de, iki gazeteci çeteler tarafından öldürüldü.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince'nin eteklerinde çeteler tarafından 6 Ocak'tan bu yana alıkonulan 3 gazeteciden 2'si öldürüldü, 1'i ise kaçmayı başardı.

Gazetecilerin haber yaptıkları sırada silahlı çetelerce kaçırıldığı kaydedilmişti.

İnsan Hakları Analizi ve Araştırma Merkezi'ne göre, ülkede 2021'de, en az 950 kişi çetelerce kaçırıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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