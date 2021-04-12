Haiti'de 2 Fransız din adamı kaçırıldı: Fidye talep ediliyor
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Haiti'de 2 Fransız din adamı kaçırıldı: Fidye talep ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Haiti'de 2 Fransız din adamı kaçırıldı: Fidye talep ediliyor

Haiti'de 5'i yerel ve 2'si Fransız olmak üzere toplam 7 Katolik din adamından oluşan bir grup, başkent Port-au-Prince yakınlarında kaçırılırken, serbest bırakılmaları için 1 milyon dolar fidye istendi.

Haiti'de 5'i yerel ve 2'si Fransız olmak üzere toplam 7 Katolik din adamından oluşan bir grup, başkent Port-au-Prince yakınlarında kaçırılırken, serbest bırakılmaları için 1 milyon dolar fidye istendi.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında geçtiğimiz pazar günü 2 Fransız ve 5 Haitili Katolik din adamı kaçırıldı. Grubun sabah başkent yakınlarındaki Croix-des-Bouquets'te "yeni bir rahip yerleştirme yolunda iken" kaçırıldığı öğrenilirken, kaçıranların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Polisin ise kaçırılma olayının arkasında bölgede faaliyet gösteren "400 Mawozo" adlı silahlı bir çetenin olduğundan şüphelendiği bildirildi.

Başpiskoposluk'tan Peder Loudger Mazile olaya ilişkin basın açıklamasında, din adamlarını serbest bırakmak için kaçıranların 1 milyon dolarlık fidye talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Fransa Başkonsolosluğu'ndan kaçırılan 2 Fransız vatandaşı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Amerika kıtasının en fakir ülkesi olan Haiti'de siyasi kriz son birkaç ayda derinleşti. Geçtiğimiz aylarda Port-au-Prince'de ve ülkenin diğer eyaletlerinde fidye için adam kaçırma olayları artarken, Haiti topraklarında silahlı çeteler de çoğaldı. Mart ayında Haitili yetkililerin, çeteler tarafından kontrol edilen bölgelerde "devletin otoritesini yeniden tesis etmek" için 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği açıklanmıştı. Çok sayıda kadın 3 Nisan Cumartesi günü çetelerin topraklar üzerinde giderek artmasını protesto etmek için Port-au-Prince'de yürüyüş düzenlemişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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