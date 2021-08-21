Haiti'de 14 Ağustos'taki depremin ardından gıda ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyuluyor

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremin ardından gıda ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyuluyor.