Haiti Cumhuriyeti Fas'ın başkenti Rabat'ta büyükelçilik açtı
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Haiti Cumhuriyeti Fas'ın başkenti Rabat'ta büyükelçilik açtı

12.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:34
Haiti Cumhuriyeti Fas'ın başkenti Rabat'ta büyükelçilik açtı

Haiti Cumhuriyeti'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Haiti Cumhuriyeti Dışişleri ve İnanç Bakanı Claude Joseph'in katıldığı törenle açıldı.

Haiti Cumhuriyeti'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Haiti Cumhuriyeti Dışişleri ve İnanç Bakanı Claude Joseph'in katıldığı törenle açıldı.

Fas'ın ulusal televizyon kanallarından MEDİ 1 TV'nin haberine göre, büyükelçilik bugün itibarıyla resmen faaliyete geçti.

Geçtiğimiz hafta Rabat'a gelen Haiti Cumhuriyeti heyeti ile Fas heyetinin görüşmeleri sonucunda, diplomatik ilişkilerin başlatılması dışında iki aşamadan oluşan bir ortak iş birliği anlaşması yapıldı.

2021- 2023 yılları arasındaki iki senelik dönemi içeren anlaşmanın ilk aşamasının ekonomik yatırımların teşvik edilmesi kapsamında tarım, balıkçılık, yenilenebilir enerji ve mesleki eğitim gibi alanları kapsadığı belirtildi.

İkinci anlaşma da ise genç diplomatların eğitimi, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarında deneyim ve bilgi alışverişi gibi alanlarda sürdürülebilir iş birliğinin oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

Amerika kıtasında Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesi olan, eski Fransız sömürgesi Haiti Cumhuriyeti, kıtada ABD'den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülke olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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