Haiti Başbakanı Henry, ülkeyi gelecek yılın başında seçime götürmeyi planlıyor

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast sonrası iktidara gelen Başbakan Ariel Henry, seçimlerin gelecek yılın başında yapılacağını bildirdi.

Henry, anayasa değişikliği için Şubat 2022'ye kadar referandum düzenlemeyi planladıklarını, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimini de gelecek senenin başlarında yapacaklarını söyledi.

Mevcut Haiti Anayasası'nın ülkede kabul görmediğini ve dolayısıyla anayasa değişikliğine ilişkin referandumun yapılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Henry, "Seçimler en kısa sürede yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haiti'de anayasa referandumunun 7 Kasım'da yapılması planlanmıştı ancak Devlet Başkanı Moise'nin suikasta uğraması sonrası seçim takvimi değişmişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Henry ise 21 Temmuz'da başbakanlık koltuğuna oturmuştu.