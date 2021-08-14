Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 29 kişi hayatını kaybetti.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 29 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, şiddetli deprem nedeniyle en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan depremin merkez üssü olan bölgede çöken binaların bulunduğu ve insanların sokaklarda koşuştuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer