Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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