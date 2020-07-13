Hainlerin tuzağı boşa çıkarıldı...Tuzaklanan EYP böyle imha edildi
Hainlerin tuzağı boşa çıkarıldı.
13.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:43
Hainlerin tuzağı boşa çıkarıldı...Tuzaklanan EYP böyle imha edildi
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkari/Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi" denildi.
Kaynak: İHA