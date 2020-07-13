Hainlerin tuzağı boşa çıkarıldı Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA