Hainlerin inleri imha ediliyor
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Hainlerin inleri imha ediliyor

Hainlerin inleri imha ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerin sığınak, barınak ve mühimmatlarının imha edildiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerin sığınak, barınak ve mühimmatlarının imha edildiği anları paylaştı.

MSB Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, silah ve mühimmatların imha edildiği görüntüleri paylaştı. MSB'nin web sitesi ve sosyal medya hesabından paylaşımda imha görüntüleri paylaşılarak "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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