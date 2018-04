Hainlere Rağmen Omuz Omuzayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bütün hainlere rağmen bizler bugün büyük bir millet olmanın bilinciyle omuz omuza duruyoruz." dedi.

Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen toplantıda, şehirlerin 15 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

İnsanların yaşadıkları şehirlerle ilgili düşüncelerini proje sayesinde tek tek aldıklarını anlatan Karaaslan, şehir, çevre ve kültür konuları üzerinde hassasiyetle durduklarını vurguladı.

Karaaslan, proje kapsamında alanında uzman bir ekiple şehir şehir çalışma yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bugüne kadar ürettiğimiz her politikayı, her düzenlemeyi, her yasal çalışmayı halka kulak vererek, halkın sesini gerçeğe, yol haritasına dönüştürerek mümkün kılmaya çalıştık. Bugün de bir benzerini yapmaya çalışıyoruz. Şehir, çevre ve kültür konularıyla ilgili ilk kez sizlerle birlikteyiz. Hedeflerimiz çok büyük bütün yol kesmelere rağmen bütün ön almalara rağmen buradayız. Bütün hainlere rağmen bizler bugün büyük bir millet olmanın bilinciyle omuz omuza duruyoruz. Her birinizin kendi uzmanlık alanında üreteceği değer, önceki yıllara göre çok daha değerlidir. Bugün bu sorumluluk yine eskiye göre daha da anlamlıdır."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.