Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor
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Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamuya ait alanları tahrip eden bazı kişi ya da kişiler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor.

Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor
18.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:51

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamuya ait alanları tahrip eden bazı kişi ya da kişiler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor.

Yamaç paraşütçüleri, doğaseverler ve ailelerin piknik yapmak için tercih ettiği Erkızı Tepesi magandaların saldırısına uğradı.

Konumu ve efsanelerle dolu geçmişiyle çok kez definecilerin de kaçak kazı yaparak tahrip ettiği 420 metre yükseklikteki tepede alkol alan kimliği belirsiz şahıslar devlet malına zarar verdi. Alkolün dozunu kaçıran magandalar vatandaşın vergileriyle yapılan kamelyanın bir bölümünü parçalayarak içki şişelerini de kırıp çevreye attı.

Ova manzarası eşliğinde piknik yapmak için Erkızı tepesine gelen aileler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. İnsanların gölgesinde barındıkları kamelyanın, insanlık dışı gördüğü muameleye isyan eden aileler, "Bunları kırıp yakanlar insan olamaz. Hayvanlar bile doğaya zarar vermezken, bu olayı gerçekleştirenlere ne deneceğini bilemiyoruz. Kamelyanın altında gölgede çocuklarımız oynuyordu. Şimdi çocukları koruyacak bir çit kalmamış, insanlıktan nasibini almamış yaratıklar, insanlığın hizmetine yapılmış bir kamelyayı kullanılamaz hale getirmişler. Kamelyayı da yıkmaya çalışmışlar, kamelya direklerine zarar vermişler ama yıkmayı başaramamışlar" diye konuştular.

(İHA)

Kaynak: İHA

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