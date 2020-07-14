Hainler 15 Temmuz gecesi Kars'ta AK Parti İl Başkanına tuzak kurmuş
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Hainler 15 Temmuz gecesi Kars'ta AK Parti İl Başkanına tuzak kurmuş

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı.

Hainler 15 Temmuz gecesi Kars'ta AK Parti İl Başkanına tuzak kurmuş
14.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:10

15 Temmuz gecesi darbecilerin AK Parti Kars İl Başkanını almak için evinin önünde tuzak kurduğu ortaya çıktı.

Dönemin Tugay Komutanı Ali Avcı'nın talimatlarıyla bir tim Başkan Adem Çalkın'ı tutuklamak için evinin önüne pusu atmış, Çalkın'ın evden erken çıkması darbecilerin hesabını bozduğu ve tim üyelerinden 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra 15 Temmuz hain kalkışmayı en yoğun yaşayan illerden birisi olan ve 16 tank, 21 zırhlıyla kuşatılan Kars'ta AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 4. Yılında o gece yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

15 Temmuz gecesi evinin önünde darbeciler tarafından pusu kurulan ve alınması gereken 5 kişiden birisi olan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, darbecilere Karslılarla birlikte darbe vurduklarını söyledi.

Vatandaşların darbecilere karşı durmak için ilk saatlerden itibaren AK Parti İl Başkanlığı önünde toplayan Başkan Adem Çalkın, kendisini almak için bir timin GAMP Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde pusu kurduklarını söyledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Tabi 15 Temmuz'un 4'üncü yılın girdik. Bu hain kalkışmayı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Onlarla işbirliği yapanları lanetliyoruz. 15 Temmuz günü canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Evimin önünde tim tuzak kurdu"

Çalkın, "15 Temmuz bu milletin, bu halkın, yeniden dirilişine vesile olan bir gün diyoruz. Milli Birlik ve Beraberlik günümüz 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşları ve milletinin de Cumhurbaşkanına sahip çıkması, vatanına, milletine sahip çıkması bizleri FETO ve onun işbirlikçilerine yenik düşürmedi. Rabbime hamdu senalar olsun, millet ve devlet o gün millet devletine bayrağına, vatanına sahip çıktı. Aynı şekilde ilimiz Kars'ta da Türkiye'de neredeyse İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra en çok tankın çıktığı illerden birisi de Kars oldu. FETÖ ve bunun işbirlikçi hainler, bunlar bir tuzak kuruyorlar. Tugay Komutanı o gün ki, Ali Avcı'nın talimatlarıyla orada yapılan toplantıda AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın biran önce talimatla getirtilmesi isteniyor. Bunun için önce jandarma komutanlığına talimat veriliyor. Jandarma da, 'Biz il başkanının evini bilmiyoruz' diyerek, bunu geçiştiriyoruz. Daha sonra başka bir komutanın başkanlığında bir tim kuruluyor. ve bu tim beni almak için harekete geçiyor. Söz konusu beyaz bir minibüsten bahsediliyor. Benim evimin önünde evet o saatlerde bir beyaz minibüs vardı ve caddeyi kapatacak şekilde çekilmişti. Ancak benim, tabi ki tuzak kuranların en hayırlısı Cenabı Allah'tır. Onların tuzakları varsa Rabbimizin de onlara tuzakları var. Bizler Rabbimin gücü kuvvetiyle hemen oradan en erken saatte partimize gelerek, partimizi açtım" diye konuştu.

"Hainlerin hedefinde olmak güzel"

Daha sonradan kendisinin haberi olduğunu ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Bu tim hakkında ağır cezada bir dava görüldü. Ben tabii FETÖ terör örgütünün bir mağduru olarak, orada mağdur sıfatıyla ve bizim de mağdur olduğumuz bu davada şu anda iki kişi tutuklu, daha önce daha fazla tutuklu vardı. Timin hepsi tutukluydu ama şimdi iki kişinin tutuklu olduğunu biliyorum. Dava şuan da Yargıtay'da devam ediyor. Benim evden erken çıkmam ve burada gelip Kars direnişini başlatma üzerine insanları bilgilendirmemiz çabamız sayesinde Rabbimiz bizi muhafaza etmiş onlardan, korumuş, bu vatan hainlerinin hedefinde olmak güzel bir şey, vatan hainlerinin hedefindesiniz. Ama onlara gerekli dersi bildiren bu milletle birlikte olmak daha daha güzel bir şey Rabbime şükürler olsun. Biz milletimizle birlikte bu vatan hainlerine gerekli dersi o gün hep birlikte verdik. Yargımızda gerekeni yaptı cezalarını verdi. İnşallah onlarda gerekli derslerini alacaklar" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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