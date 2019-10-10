"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı." ifadelerini kullandı.
Akçakale ve Nusaybin'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, şunları kaydetti:
"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız."