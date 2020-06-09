Hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören Hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören Van'ın Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören düzenlendi.

Hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören düzenlendi.

Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Murat Yağdıran ve Emrah Baran şehit düşerken, 8 işçi de yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Hain saldırıda şehit düşen işçiler için bugün YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistinde tören düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Şehit Murat Yağdıran Akköprü Mezarlığı'nda ve Şehit Emrah Baran ise Yumrutepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA