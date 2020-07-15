Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor
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Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor

Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor Bir koltukta 18 mermi deliği O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi ve şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor
15.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:36

Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor

Bir koltukta 18 mermi deliği

O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi ve şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı

MUĞLA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı salon ile şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı. Hain darbe girişiminin izlerinin ilk günkü haliyle sergilendiği otelde sadece bir kanepede 18 mermi deliği gecede yaşanan dehşeti bir daha gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 4 yıl önce 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otelde tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı. O günden sonra otel yönetimi tarafından kapalı tutularak müşteriye verilmeyen 2 odada eşyalar o geceki haliyle muhafaza ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile koruması Mehmet Çetin'in odasına atılan el bombasının izleri ve kurşunların izleri halen o karanlık gecenin dehşetini muhafaza ediyor. Odaların paramparça olmuş camları da ibret vesikası olarak muhafaza ediliyor. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin'in odasındaki bir koltukta 18 geri kalan yerlerde de 22 olmak üzere toplam 40 kurşun izi yer alıyor. El bombası izlerinin yanı sıra toplam 120 merminin isabet ettiği odalar o günkü haliyle korunmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA

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