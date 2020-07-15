Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu
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Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu

Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu Sosyal mesafe ve maske kuralları ile 15 Temmuz şehitleri anıldı Düzceliler 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami meydanında toplanarak Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

15.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:41

Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu

Sosyal mesafe ve maske kuralları ile 15 Temmuz şehitleri anıldı

DÜZCE - Düzceliler 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami meydanında toplanarak Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. Anıtpark Meydanı'nda toplanan binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından girişilen hain kalkışmanın ve milletin kalkışmaya karşı duruşunun 4. yıl dönümü Düzce'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Büyük Cami Meydanı'ndan Anıtpark Meydanı'na kadar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdü. Anıtpark meydanında Korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programa Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan, Annesi Hanife ve Ağabeyi Ümit Baysan, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıtpark Meydanı'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşmasının canlı yayını ile devam etti. Programda son olarak Mevlid-i Şerif okundu.

Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu

Kaynak: İHA

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