Hain darbe girişimi Şanlıurfa'da unutturulmadı
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Hain darbe girişimi Şanlıurfa'da unutturulmadı

Hain darbe girişimi Şanlıurfa'da unutturulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hologram gösterisi ile darbe girişimi unutturulmadı.

Şanlıurfa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Arkeoloji Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Demokrasi şehitlerinin de anıldığı program toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Darbe girişimi ile ilgili belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlarda izlendi. Etkinlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hologram gösterisi ile darbe girişimi unutturulmadı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile gösteriye eşlik etti.

Etkinliklerde birer konuşma yapan Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı daha da güçlü hale geldiğini söyledi.

Etkinlik, çeşitli ses gruplarının seslendirdiği ilahilerin ardından havai fişek gösterisi ile son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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