Haham Nahman'ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Yahudiler Ukrayna sınırında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haham Nahman'ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Yahudiler Ukrayna sınırında kaldı

İbrani takvimine göre bugün kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus ile Ukrayna sınırında bekleyişini sürdürüyor.

Haham Nahman'ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Yahudiler Ukrayna sınırında kaldı
18.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:29

İbrani takvimine göre bugün kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus ile Ukrayna  sınırında bekleyişini sürdürüyor.

Ukrayna ile Belarus sınırında hareketlilik devam ediyor. İbrani takvimine göre bugün kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus sınırında Ukrayna güvenlik güçlerince durduruldu.Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle girişine yasak konulan grubun içinde çocuklar da bulunuyor. Belarus ile Ukrayna sınırında bekleyen hacılar, ülkeye girmek için ısrar ederken Ukraynalı güvenlik güçleri, Yahudi hacıların girişine izin vermiyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haham Nahman'ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Yahudiler Ukrayna sınırında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:29:36. #1.15#
title