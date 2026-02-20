HAGİAD Başkanı Erkan: 'Rekabet gücünü artırmak isteyen işletmelerin Ar-Ge ve tasarım yatırımlarına ağırlık vermesi gerekir'

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, teknoloji, ekonomi ve sanayinin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler de bulunarak, "Rekabet gücünü artırmak isteyen işletmelerin Ar-Ge ve tasarım yatırımlarına ağırlık vermesi gerekir" dedi.

Fatih Erkan, yapay zeka ve dijitalleşmenin iş dünyasında artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, firmaların değişen dünya düzenine uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. Sanayide dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Erkan, rekabet gücünü artırmak isteyen işletmelerin Ar-Ge ve tasarım yatırımlarına ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Ar-Ge ve inovasyon kültürünün firmalarda sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Erkan, katma değerli üretimin Türkiye ekonomisi için kritik rol oynadığını dile getirdi.

Erkan ayrıca, Türkiye'nin üretim süreçlerinde karşılaştığı yapısal konulara da değinerek, ülkenin ham madde temininde dışa bağımlılığının sanayi açısından önemli bir zorluk oluşturduğunu, bu nedenle yerli üretimin güçlendirilmesi, teknoloji yatırımlarının artırılması ve stratejik planlamanın uzun vadeli yapılması gerektiği vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı