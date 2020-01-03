Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te kapılarını açtı
2019 yılında 100. yılını kutlayan konaklama sektörünün önemli oyuncularından Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet'te hayata geçirdi.
03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:12
2019 yılında 100. yılını kutlayan konaklama sektörünün önemli oyuncularından Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet'te hayata geçirdi. Otelin işletmeciliğini Dorak Holding gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com