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Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te kapılarını açtı

2019 yılında 100. yılını kutlayan konaklama sektörünün önemli oyuncularından Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet'te hayata geçirdi.

03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:12
Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te kapılarını açtı

2019 yılında 100. yılını kutlayan konaklama sektörünün önemli oyuncularından Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini 'te hayata geçirdi. Otelin işletmeciliğini Dorak Holding gerçekleştirecek.

Kaynak: Dunya.com

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