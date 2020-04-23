HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Hagi, Rangers'ta mutlu! - Spor
Glasgow Rangers, Gheorghe Hagi, Glasgow, Spor, Haber

Hagi, Rangers'ta mutlu!

İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibinde kiralık olarak forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, herkesin kendisini burada mutlu olduğunu gördüğünü belirtti.

23.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:50
Hagi, Rangers'ta mutlu!

İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibinde kiralık olarak forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, herkesin kendisini burada mutlu olduğunu gördüğünü belirtti. Hagi, "Glasgow'daki yaşam güzel" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Belçika'nın Genk kulübünde bulunan ve devre arasında İskoçya'nın Rangers ekibine kiralık olarak gelen Ianis Hagi, yeni takımında mutlu olduğunu açıkladı. Sezon sonunda Genk'e dönecek olan İstanbul doğumlu genç oyuncu, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Eşleşmenin ilk ayağını Leverkusen'e karşı 3-1 kaybettik ancak burası Rangers ve burada her şey mümkün. Lig için ise aradaki puan farkına bakınca işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Yine de ligler oynanmaya başlarsa yüzde 100'ümü vererek oynayacağım" ifadelerini kullandı.

Gheorghe Hagi: "Rangers, oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip"

Teknik Direktör Steven Gerrard'ın takımda kalmasını istediği 21 yaşındaki Rumen yıldız için 4 milyon Pound bonservis bedeli talep ediliyor. İskoç ekibi bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Sezonun başlaması ihtimali nedeniyle formda kalmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ianis Hagi, "Sezon başlarsa yine yüzde 100'ümü vermek için sahaya çıkarım. Her maçı kazanmak isteyen bir yapım var. Bir futbolcunun mutlu olması çok önemli. Her oyuncu kendi mutluluğunu arar ve mutlu olan futbolcu yüzde 100'ünü verebilir. Ben Rangers'ta mutluyum. Ama bundan sonrası benim elimde değil" diye konuştu. Ianis Hagi'yle ilgili yorumu sorulan babası Gheorghe Hagi de, Rangers'ın bu oyuncuyu kiraladığını hatırlatarak, "Ianis'i satın alma opsiyonları var ve bunu kullanabilirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe'nin genç yıldızı için menajerinden itiraf: Juventus istedi Spor
F.Bahçe'nin genç yıldızı için menajerinden itiraf: Juventus istedi
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı Spor
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Spor
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı Spor
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Süper Lig'in yıldızının Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Spor
Süper Lig'in yıldızının Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti Spor
Sivas'ın yıldızı, Youtube'da G.Saray'a gideceğini işaret etti
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu, Ali Koç'un futbol yapılanması için oluşturacağı danışma kurulunda yer alacak
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Kibariye Harun Tan Deniz Seki Mustafa Keser
Spor Ali Koç Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Hagi, Rangers'ta mutlu! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:50:45. #1.14#
title