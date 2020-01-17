Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
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Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

17.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:52
Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

'ın başkenti Atina'da bulunan 'nın darbeci generali Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.


Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, 19 Ocak'ta düzenlenecek olan Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Hafter'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.


Öte yandan Yunanistan, Berlin Konferansı'na davet edilmedi. - ATİNA

Kaynak: İHA
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