- Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
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- Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

- Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

11.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:43

- Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu. UMH güçleri, Terhune kentinin farklı bölgelerinde 4 toplu mezarın bulunduğunu belirterek, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin kelepçeli olduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen Libya Kızılayı, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere cesetleri Trablus'taki adli tıpa kaldırıldığını duyurdu. Libya Kızılayı, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, UMH güçleri, yaklaşık bir hafta önce Trablus'un 80 km güneyindeki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı.

- Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

Kaynak: İHA

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