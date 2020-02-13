Hafter, Türkiye yüzünden BM'nin Trablus'taki Havaalanını'nı kullanmasına izin vermeyecek

13.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:00

Libya'nın doğusunda Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, uzun zamandır ele geçirmeye çalıştıkları başkent Trablus kentinde işleyen tek havaalanının, Birleşmiş Milletler tarafından kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı.



Hafter'e bağlı güçlerin komutanı Ahmed Mismari, basına yaptığı açıklamada, BM'nin Misrata Havaalanı veya diğerlerini kullanması gerektiğini belirterek, Trablus'taki Mitiga Havaalanı'na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacağı için bunun gerekli olduğunu savundu. Euronews.com'da Görüntüle