Hafter, Türkiye yüzünden BM'nin Trablus'taki Havaalanını'nı kullanmasına izin vermeyecek
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Hafter, Türkiye yüzünden BM'nin Trablus'taki Havaalanını'nı kullanmasına izin vermeyecek

Libya'da Hafter’e bağlı güçler, Türkiye yüzünden BM’nin Trablus’taki Havaalanını’nı kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

13.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:00
Hafter, Türkiye yüzünden BM'nin Trablus'taki Havaalanını'nı kullanmasına izin vermeyecek

'nın doğusunda 'e bağlı silahlı güçler, uzun zamandır ele geçirmeye çalıştıkları başkent kentinde işleyen tek havaalanının, tarafından kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı.


Hafter'e bağlı güçlerin komutanı Ahmed Mismari, basına yaptığı açıklamada, BM'nin Misrata Havaalanı veya diğerlerini kullanması gerektiğini belirterek, Trablus'taki Mitiga Havaalanı'na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacağı için bunun gerekli olduğunu savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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