Hafter Trablus'a saldırdı : 1 yaralı
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Hafter Trablus'a saldırdı : 1 yaralı

Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırıda Abu Salim Mahallesi'ni vurdu.

03.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:56
Hafter Trablus'a saldırdı : 1 yaralı

Hafter güçleri, 'nın başkenti 'a yönelik saldırıda Abu Salim Mahallesi'ni vurdu. Saldırıda bir sivil ağır yaralandı, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


General güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Hafter güçleri, sabah saatlerinde Trablus'un güneyinde bulunan Abu Salim Mahallesi'nde topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivil ağır yaralandı. Mahalledeki evler, araçlar, mağazalar büyük bir hasar gördü. Mahallede büyük gerginlik yaşandı. Bazı siviller evlerini terk etti. Siviller, Hafter güçlerinin sürekli sivillerin mahallelerini hedef aldığını belirtti. - TRABLUS

Kaynak: İHA
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