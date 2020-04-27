Hafter saldırısında anne ile oğlu hayatını kaybetti Libya'da Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un doğusuna düzenlediği roketli saldırıda anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu da yaralandı.

Libya'da Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un doğusuna düzenlediği roketli saldırıda anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu da yaralandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un doğusunda Castelverde bölgesine roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Hükümetin açıklamasına göre, Castelverde bölgesinde atılan roketlerin bir eve isabet etmesi sonucu anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 oğlu ise yaralandı. - TRABLUS

Kaynak: İHA