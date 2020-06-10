Hafter nerede: Libyalı generalin yeriyle ilgili hangi iddialar ortaya atıldı, kim hangi...
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Hafter nerede: Libyalı generalin yeriyle ilgili hangi iddialar ortaya atıldı, kim hangi...

General Halife Hafter'in Libya'dan ayrıldığına dair son dönemde bazı iddialar ortaya atıldı.

Hafter nerede: Libyalı generalin yeriyle ilgili hangi iddialar ortaya atıldı, kim hangi...
10.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:15

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı General Halife Hafter'in son dönemde başta Trablus civarındaki noktalar olmak üzere bazı kritik yerleri kaybetmesinin ardından bu hafta içerisinde başka bir ülkeye gittiği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Ancak Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hafter ile bugün bir araya geldiğini duyurdu ve görüşmeden bir fotoğraf paylaştı.

Owcza, "General Hafter ile bugün yaptığımız toplantıda, askeri çatışmaların devam etmesinden ve bunun sivil halk üzerindeki endişe verici etkilerinden duyduğum kaygıyı dile getirdim. 5+5 formatında yapılan görüşmelerin güvenilir bir ateşkesin sağlanmasına ve buna bağlı olarak yapısal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik yapıcı bir şekilde yeniden başlatılmasına teşvik ettim" dedi.

Büyükelçi'nin bahsettiği ve geçtiğimiz aylarda üzerinde mutabık kalınan 5+5 formatında, Libya'da savaşın iki tarafının beşer temsilciyle masaya oturarak, ateşkes koşullarını belirlemek amacıyla görüşmelere başlaması öngörülüyor. Bu hafta içerisinde tarafların ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettikleri açıklanmıştı.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, kendi sosyal medya hesaplarında görüşmenin Bingazi'de yapıldığını duyurdu.

Ayrıca Libyalı bazı sosyal medya kullanıcıları da sabah saatlerinde Hafter'in uçağının Bingazi'ye dönüşüne ait olduğunu söyledikleri bazı fotoğraflar paylaştı.

Bu fotoğraflarda Hafter'i taşıdığı söylenen uçağa dört savaş uçağının eşlik ettiği görülüyor. Fotoğrafların Hafter'i taşıyan uçağın Bingazi Havalimanı'na inişi sırasında çekilmiş olduğu öne sürülüyor.

Ancak bu görüntüler, güvenilir kaynaklardan henüz teyit edilmiş değil.

Hangi iddialar ortaya atılmıştı?

Hafter'e bağlı güçler Libya'da son dönemde bazı kritik noktaları kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un tamamını kontrol altına aldı.

Ayrıca Trablus Havalimanı ve Vatiyye Hava Üssü gibi bazı kritik askeri hedefleri de ele geçirdi. Son dönemde çatışmalar ülkenin bir diğer kritik kenti Sirte'de yoğunlaşmış bulunuyor.

UMH'nin son dönemdeki askeri ilerleyişinde Türkiye'nin verdiği askeri desteğin kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Hafter'in Libya'dan ayrıldığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Hafter, son olarak geçen hafta içerisinde kendisine destek verdiği bilinen ülkelerden Mısır'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Daha sonrada, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, pazartesi günü Hafter'in .

Ancak daha sonra Guaido'nun ekibinden yapılan açıklamada, "Hafter'in değil, özel jetinin gittiğini teyit ediyoruz" denildi.





Türkiye Hafter ile ilgili ne dedi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter'in Libya dışında bir ülkede olduğuna dair teyide muhtaç haberler olduğunu söyledi.

Akar, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bunun arkasındaki birtakım güçlerin kullandığı bir araç olarak orada bulunuyordu. Şimdi onun oradaki yeteneğini, kabiliyetini, geleceğini gördüler. Dolayısıyla bu destek çekildikçe, destek ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin. Hatta Hafter'in şu anda Libya dışında başka bir ülkede olduğuna dair teyide muhtaç bazı haberler var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pazartesi akşamı TRT'de katıldığı yayında Hafter'in her an sürecin dışına itilebileceğini söyledi.

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Hafter her an sürecin dışına itilebilir. Gelişmeler onu gösteriyor" dedi.

Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ele alınan konular arasında Libya'daki son durumun da olduğu açıklandı.

BBC

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