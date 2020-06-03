Hafter Mısır'da yetkilerle görüşecek Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'da yetkililerle görüşecek.

Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin Libyalı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelecek olan Hafter, bazı temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde "Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesi" en önemli gündem maddesi olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler meseleleri de masaya yatırılacak.

5+5 formatındaki müzakerelerin tekrar başlaması konusu da ele alınacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile 5 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde Halife Hafter'i desteklediklerini söylemişti.

Kaynak: AA