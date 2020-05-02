Hafter milislerinin Trablus'ta sivilleri öldürdüğü saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi
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Hafter milislerinin Trablus'ta sivilleri öldürdüğü saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Hafter milislerinin Trablus'ta sivilleri öldürdüğü saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi
02.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:51

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgesine düzenlediği ve 2'si kadın üç sivilin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgesine düzenlediği ve 2'si kadın üç sivilin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın desteklediği Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki sivil nüfusun yoğunlukta yaşadığı Zenata bölgesine düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri Libya Ordusu tarafından yayınlandı.

Görüntülerde, yolda yürüyen üç kişinin patlamanın etkisiyle yere yığıldığı, kopan parçaların etrafa saçıldığı ve ağaç dallarının yere düştüğü görülüyor.

Libya Ordusu, aralarında Fransa, Rusya, BAE ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde sahada askeri başarılar elde etmişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için hücum emri veren ancak aradan geçen sürede saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı kötü hazırlanmış bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı. Hafter'in bu adımı uluslararası alanda tepkiyle karşılanmıştı.

Hafter, son çareyi darbe girişiminden hemen birkaç gün sonra ramazan gerekçesiyle ateşkes çağrısı yapmakta bulmuştu.

Son dönemde askeri ve siyasi alanda kayıplar veren Hafter'e bağlı milisler, ramazan ayına rağmen başkente yönelik intikam saldırılarını artırdı.

Hafter milislerinin Trablus'ta sivilleri öldürdüğü saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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