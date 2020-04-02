Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil öldü Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bazı roketlerin havalimanı çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü, sivillere ait ev ve araçlarda hasar oluştuğu kaydedildi.

Mitiga Havalimanı, Hafter milislerinin roketli saldırıları nedeniyle 5 Mart'ta kapatılmış ve uçuşlar Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na taşınmıştı.

Libya'da Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'tan bu yana uluslararası uçuşlar yapılmıyor.

Kaynak: AA