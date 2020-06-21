Hafter milislerine ait savaş uçağı Nijer'de araziye zorunlu iniş yaptı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait bir savaş uçağı Nijer'in kuzeyine zorunlu iniş yaptı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait bir savaş uçağı Nijer'in kuzeyine zorunlu iniş yaptı.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyon basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerine ait L-39 tipi savaş uçağı Nijer'in kuzeyinde Libya sınırına yakın bir bölgedeki araziye zorunlu iniş yaptı.

İniş zamanı hakkında bilgi verilmezken, çöle iniş yapan uçağın fotoğrafları ve görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde uçakta herhangi bir hasarın görülmediği, civardakilerin uçağın etrafında toplandığı, bazılarının ise kokpite girdiği yer alıyor.

Libya ordusu, 5 Haziran Cuma günü başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini ele geçirmiş, 6 Haziran'da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA