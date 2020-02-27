Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı
Haberler » Güncel » Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı - Haber

Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

27.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:00
Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, başkent 'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler