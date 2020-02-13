Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

13.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:36

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güney batısındaki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirilen roketli saldırıda bir kahvehane isabet aldı.

Trablus'un Salahaddin bölgesi Eş-Şuk yolundaki kahvehaneye düşen roket nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Dün öğleden sonra Trablus Üniversitesinin hemen güneyindeki yerleşim yerine düzenledikleri saldırıda 5 sivilin yaralanmasına neden olan Hafter milisleri, önceki gün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tacura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.

Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA