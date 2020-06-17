Hafter milislerin Trablus'ta bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
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Hafter milislerin Trablus'ta bıraktığı yıkım havadan görüntülendi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'a düzenlediği saldırılar sonucu oluşan yıkımlar havadan görüntülendi.

Hafter milislerin Trablus'ta bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
17.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'a düzenlediği saldırılar sonucu oluşan yıkımlar havadan görüntülendi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'a yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük yıkımlar oluştu. Bir yılı aşkın aralıksız devam eden yoğun saldırıların, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine, binlerce evin yıkılmasına neden oldu. Saldırıların ardından oluşan yıkımlar havadan görüntülendi. Öte yandan Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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