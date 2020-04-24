Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı
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Halife Hafter, Trablus, Dünya, Haber

Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

24.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:00
Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönelik bombardıman sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düşen havan topu mermisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybettiği,3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HAFTER, RAMAZAN AYI DİNLEMEDİ

Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta ilk Ramazan günü, gece saatlerinde sivilleri bombalamıştı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA

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