Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı

28.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:22
Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı ifade edildi.

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar da Hafter milislerinin sabah saatlerinde Ubari'nin Eş-Şarib mahallesine baskın düzenlediğini, halkı çeşitli silahlarla tehdit ettiğini, Tuareg kabilesinden bazı gençleri kaçırdıktan sonra Sebha kenti tarafına doğru bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

Libya'nın güney kesiminde Sebha kentinden sonra ikinci büyük kent olan Ubari kentinin çoğunluğunu Tuaregler oluşturuyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

İlgili Haberler

Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
Son dakika... Suriye'deki sivillere kış yardımı
Son dakika... Suriye'deki sivillere kış yardımı
Evlat nöbetini sürdüren anne terör milislerinin en ağır ceza almasını istiyor
Evlat nöbetini sürdüren anne terör milislerinin en ağır ceza almasını istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Enes Batur Hande Erçel Eser Yenenler Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Mbaye Diagne
Tüm Haberler Ölü İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:22:55. #1.14#
title