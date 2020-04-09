Hafter milisleri Trablus'ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi üçüncü kez hedef aldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi üçüncü kez hedef aldı.

BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ndeki ilaç depolarını Grad füzeleriyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu depolarda yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, bölgeye yönlendirilen ilgili ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Depoların büyük bölümünün saldırı nedeniyle zarar gördüğü ancak can kaybının olmadığı kaydedilen açıklamada, Hafter milislerinin 4 gün içinde 3. kez hastaneyi hedef aldığına dikkat çekildi.

UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden 6 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Ebu Selim beldesindeki El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldığı belirtilmişti.

Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeye saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA