Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı
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Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef aldı.

06.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:24
Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef aldı.

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldıkları belirtildi.

Açıklamada, bu olayın Hafter milislerinin ambulanslar, sağlık personeli ve hastanelere yönelik saldırılarının devamı niteliğinde olduğuna işaret edildi.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin sosyal paylaşım hesabı Facebook'ta da hastanenin dışındaki araçların yandığını ve söndürme girişimlerini gösteren bir video paylaşıldı.

5 sivil yaralandı

Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeyi hedef aldığı kaydedildi.

Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü 85 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi verilere göre ülkede halihazırda 18 koronavirüs vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

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