Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü
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Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Haber

Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor.

25.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:44
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönelik saldırılarında bir havan topu mermisini isabet etmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, mülteci bir ailenin evi de ağır hasar aldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un Hay Demsheq bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düşen havan topu mermisi nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, mülteci ailenin evi de ağır hasar gördü.

SERRAÇ İRİNİ OPERASYONU'NU REDDETTİ Öte yandan, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti. Başbakan Serrac, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mesajda söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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