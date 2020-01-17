Hafter, Libya konulu Berlin konferansı öncesi Atina'da destek aradı
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Hafter, Libya konulu Berlin konferansı öncesi Atina'da destek aradı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, ani Yunanistan ziyareti kapsamında Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Atina'da bir araya geldi.

17.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:58
Hafter, Libya konulu Berlin konferansı öncesi Atina'da destek aradı

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, ani Yunanistan ziyareti kapsamında Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başkent Atina'da bir araya geldi.


Almanya'nın başkenti 'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere perşembe günü akşam saatlerinde Atina'ya gelen Hafter, önce Dışişleri Bakanlığına giderek Dendias ile daha sonraysa Parlamentoda Başbakan Miçotakis ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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