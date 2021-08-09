Hafter, Libya'da herhangi bir sivil otoriteyi tanımayacağını duyurdu
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Hafter, Libya'da herhangi bir sivil otoriteyi tanımayacağını duyurdu

Hafter, Libya'da herhangi bir sivil otoriteyi tanımayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkede herhangi bir sivil otoriteyi tanımayacağını ilan etti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkede herhangi bir sivil otoriteyi tanımayacağını ilan etti.

Milis güçleri ve paralı askerleriyle kontrol ettiği ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'de milislerine hitap ettiği konuşmasında Hafter, Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümetini tanımadığı imasında bulundu.

Hafter, "Sivillik adı altında komplocuların aldatmacalarına rağmen sebat edeceğiz. Ordunuz asla hiçbir otoriteye boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Libya'da defalarca yönetimi silah zoruyla ele geçirmeyi deneyen ve başarısız olan darbeci lider, "hiçbir otoriteyi tanımayacağını" yineledi.

Libya krizine çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Hafter, temmuz ayında yaptığı açıklamayla, öncülük ettiği sözde "Ulusal Ordu"nun bazı askeri liderlerini "terfi ettirdiğini" duyurmuş ancak Başkanlık Konseyi, Libya Ordusu Başkomutanlığı sıfatıyla terfi kararını vermede tek yetkili organın kendisi olduğunu bildirerek Hafter'in bu girişimini reddetmişti.

Hafter'in bu son sözlerinin Başkanlık Konseyinin söz konusu kararının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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