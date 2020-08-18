Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
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Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Türkiye'nin Milli Birlik Hükümeti'ne desteğiyle Libya'da gücünü yitiren darbeci Hafter, 214 gündür petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı.

18.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:19

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.

KARAR SONRASI LİBYA DİNARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.
Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.

208 GÜNLÜK ZARAR 8 MİLYAR 221 MİLYON DOLAR

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

HAFTER KÖŞEYE SIKIŞTI

Libya'da gücünü yitiren darbeci Hafter'in kontrolü altındaki bölgelerde bile halk tarafından istenmediği, kendisine yönelik eleştiri yapan herkesin DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı olmakla suçlanarak cezalandırıldığı ortaya çıktı.

Hafter'in ordusu,Libya Ulusal Ordusu(LUO)'nun istihbarat subayı bir asker, gizlenen gerçekleri bir haber ajansına anlattı. Hafter'in gücünün azaldığını anlatan istihbarat subayı, Trablus çatışmasında verilen kayıplardan söz edilmesini dahi yasaklandığını, baskıcı tutumu nedeniyle Libya'nın doğusundaki halkın askeri bir yönetim istemediğini anlattı.

Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
SVERİGE21: buyuk abilerden birinden emir almistir
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