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Hafter, Libya başkanlık seçimlerindeki adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hafter, Libya başkanlık seçimlerindeki adaylığını açıkladı

Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, Libya'da gelecek ay yapılacak Başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını açıklarken, "Seçimler, bizim ülkemizdeki sorunların çözümü için tek yol" ifadelerine yer verdi.

Hafter, Bingazi'deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim etti ve işlemlerini tamamladı.

-İHA-

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