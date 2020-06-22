Hafter'in Sözcüsü Mismari: "Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor"
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Hafter'in Sözcüsü Mismari: "Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor"

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar.

Hafter'in Sözcüsü Mismari:
22.06.2020 06:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 06:11

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus ve Misrata kentlerindeki meşru Libya hükümetini ve onlara bağlı güçleri "aşırıcı tekfirci ve terörist topluluk" olarak nitelendirdi.

"Mesajlarınız Mısır'a ulaştı, piramitlere, Sina'ya ve Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz. Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz." diyen Mismari, şunları kaydetti:

"Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina geleceğiz, piramitler geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar."

Açıklamalarında kullandığı tartışmalı ifadeler dolayısıyla tanınan Mismari'nin bu sözleri de sosyal medyada alay konusu oldu.

Mismari'nin sözlerini espri malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları, Kahire'nin batısındaki Giza piramitlerinin fotoğrafları üzerine "Öfke Volkanı" ve Libya kentlerinin adlarını yazdı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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