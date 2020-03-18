Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.
18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.
Libya medyasında yer alan haberde, el-Mismari'nin ve ona eşlik eden kişilerin Mısır'a yaptıkları ziyaretin ardından koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı duyuruldu. Sözcü el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberi doğruladı ve gelişmeler konusunda paylaşımlarına devam edeceğini açıkladı.
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Kaynak: DHA