Hafter'in sözcüsü el-Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantina altına alındı.

Libya medyasında yer alan haberde, el-Mismari'nin ve ona eşlik eden kişilerin Mısır'a yaptıkları ziyaretin ardından koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı duyuruldu. Sözcü el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu haberi doğruladı ve gelişmeler konusunda paylaşımlarına devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: DHA