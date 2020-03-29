Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı Tümgeneral Salim Diryak ve yardımcısı öldürüldü Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, Halife Hafter'in önde gelen komutanlarından Tümgenerel Salim Diyak'ı etkisiz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, Halife Hafter'in önde gelen komutanlarından Tümgenerel Salim Diyak'ı etkisiz hale getirdi.

UMH askeri birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Veşka bölgesinde düzenlenen operasyonda ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Sirte Karargahı Komutanı Tümgeneral Salim Diryak ve yardımcısı 110'uncu Tabur Komutanı Kaddafi es-Sadai'nin öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmalar esnasında 8 milisin daha etkisiz hale getirildiğini ifade eden Kununu, Kasr bin Gaşir bölgesinde, içinde Rus paralı askerlerin bulunduğu bir binayı da hedef aldıklarını kaydetti.

Kununu, operasyonlarda çok sayıda savaş aracının da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Hafter'e yakın medya: "Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu"

Hafter'e yakın Bingazi merkezli 218 televizyonunun internet sayfasında, Tümgeneral Diryak ve yardımcısı Sadai'nin Türk SİHA'sı tarafından vurulduğu iddia edildi.

UMH askeri birlikleri tarafından 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında geçen cuma düzenlenen operasyonda Hafter'e bağlı 129'uncu Taburun Komutanı Albay Ali Seyda el-Tebavi de öldürülmüştü.

Kaynak: AA