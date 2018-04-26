Hafter'in Mısırlı Yetkililerle Görüştüğü İddiası

Libya'da hayatta olup olmadığıyla ilgili hakkında çelişkili haberler çıkan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'in, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştirdiği ve bugün Libya'ya döneceği duyuruldu.

Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından dün de Kahire'de Mısırlı taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Hafter'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söyleyen Mismari, Mısır'ın, Libyalı taraflar arasındaki görüşmelere hamilik etmesinin önemine işaret etti.

Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Sabi" gazetesi, Tobruk merkezli TM üyesi Tarık el-Curuşi'den naklettiği haberde, Hafter'in Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde Bingazi'ye hareket edeceğini belirtmişti.

Mısır makamlarından, Hafter'in ülkeye gelişi ya da ayrılışıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız L'Express gazetesi, üst düzey Libyalı bir diplomata dayandırdığı haberinde, Hafter'in sağlık problemleri nedeniyle Ürdün'de bir hastanede tedavi altına alındığını, ardından 11 Nisan'da Paris'e nakledildiğini ifade etmişti.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hafter'in beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildiği, ayrıca aylar önce kendisine kanser teşhisi konulduğu ve bu yüzden tedavi amacıyla sık sık Ürdün'e gittiği kaydedilmişti.